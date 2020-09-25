Нашли на дне бассейна. Обнародованы подробности гибели дочери Конкина – СМИ

32-летняя дочь российского актера Владимира Конкина София, по сообщению MK.ru, к моменту приезда скорой помощи умерла, но медикам удалось "завести" сердце.

Дочь российского актера Владимира Конкина, 32-летняя София утонула в бассейне московского фитнес-клуба 22 сентября около 23.30. Об этом сообщило издание MK.ru.

Конкину нашли на дне бассейна, исходя из чего предполагают, что в момент, когда она начала тонуть, в помещении никого не было. По информации издания, первую помощь дочери Конкина оказывали посетители фитнес-клуба, поскольку там отсутствовал медпункт. К приезду врачей скорой помощи девушка умерла. Медикам удалось "завести" сердце, но пациентка скончалась.

О смерти Софии Конкиной стало известно 24 сентября.

София Конкина работала юристом. Она воспитывала дочь.

У Владимира Конкина, кроме Софии, есть еще два сына – близнецы Ярослав и Святослав. Жена Конкина Алла умерла в 2010 году от онкологического заболевания.

Владимир Конкин известен по таким фильмам: "Место встречи изменить нельзя", "Как закалялась сталь", "Отцы и дети", "Принцесса на бобах".