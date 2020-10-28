Бучинская поделилась снимками с отдыха на море

По словам украинской певицы Натальи Бучинской, после месяцев изнурительной работы она позволила себе несколько дней релакса на море.

Украинская певица Наталья Бучинская 28 октября в Instagram разместила фото, сделанные во время отдыха на море.

На снимках певица запечатлена за штурвалом катера, а также во время прогулки по аллее.

"Большой морской привет. Месяцы изнурительной работы требуют полного релакса. Меня ничто так не восстанавливает, как свежий морской воздух. Позволила себе несколько дней отдыха", – написала певица.

Бучинская также сообщила, что освоила новую профессию, поэтому после возвращения из отпуска ее ждет много работы.

Бучинская родилась в 1977 году во Львове. В 1995 году она стала победительницей конкурса "Червона рута". В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины.