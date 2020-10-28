Бучинская поделилась снимками с отдыха на море

Украинская певица Наталья Бучинская 28 октября в Instagram разместила фото, сделанные во время отдыха на море.
На снимках певица запечатлена за штурвалом катера, а также во время прогулки по аллее.
"Большой морской привет. Месяцы изнурительной работы требуют полного релакса. Меня ничто так не восстанавливает, как свежий морской воздух. Позволила себе несколько дней отдыха", – написала певица.
Бучинская также сообщила, что освоила новую профессию, поэтому после возвращения из отпуска ее ждет много работы.
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Великий морський привіт! Місяці виснажливої роботи потребують повного релаксу. Мене нічого так не відновлює, як свіже морське повітря Дозволила собі декілька днів відпочинку Попереду прем’єри нових пісень та багато роботи. Не звикла сидіти без діла, тому освоїла нову професію))) * Настрій став кращий, що видно по фото Бережіть себе, дивіться і лайкайте мої фото, скоро побачимось Ваша Бучинська Н. #наталіябучинська #nataliabuchynska #sea #relax #amazing #enjoythemoment
Бучинская родилась в 1977 году во Львове. В 1995 году она стала победительницей конкурса "Червона рута". В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины.