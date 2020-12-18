"Натусик". Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео
Украинская певица Наталья Могилевская 18 декабря на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Натусик", который сняла совместно с участниками украинского TikTok-хауса ULove Home. Певица охарактеризовала видео как экспериментальное. По сюжету Могилевксая в ярком образе отправляется на вечеринку с тиктокерами, но к концу праздника остается единственной, кому удалось не уснуть.
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