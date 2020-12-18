Бульвар Шоубиз
 
18 декабря, 2020
 
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"Натусик". Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео

Украинская певица Наталья Могилевская 18 декабря на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Натусик", который сняла совместно с участниками украинского TikTok-хауса ULove Home. Певица охарактеризовала видео как экспериментальное. По сюжету Могилевксая в ярком образе отправляется на вечеринку с тиктокерами, но к концу праздника остается единственной, кому удалось не уснуть.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
   
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Могилевская спела вместе с украинскими тиктокерами
Могилевская спела вместе с украинскими тиктокерами
Фото: Наталья Могилевская / Facebook

видео

Видео: Mogylevskaya / YouTube
Аудио
Теги: видео, клип, Наталья Могилевская, певица, TikTok
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