Назван актерский состав ремейка "Сплетницы"

Обновленный сериал "Сплетница" выйдет на американском телеканале HBO Max.

Главными героями ремейка сериала "Сплетница" будут богатые подростки, как и в оригинальной версии Скриншот: ivi.ru

В перезапуске сериала "Сплетница" американского канала HBO снимутся Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Джейсон Готэй, Джонатан Фернандес и Эли Браун. Об этом сообщает Just Jared.

Кристен Белл выступит в роли рассказчицы и станет голосом сплетницы, как и в оригинальном сериале. Режиссером нового проекта, состоящего из десяти эпизодов, станет создатель оригинального шоу Джош Шварц.

Действие будет происходить через восемь лет после финала оригинального сериала. Главными героями станут ученики частной нью-йоркской школы.

В сериале будет десять эпизодов, которые покажут на HBO Max. Дата релиза пока не названа.

Сериал "Сплетница" выходил с 2007-го по 2012 год на канале The CW. В его основе была одноименная серия романов американской писательницы Сесили фон Цигезар. Проект рассказывал о жизни богатых подростков из Нью-Йорка.