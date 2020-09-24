Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли

86-летняя итальянская актриса Софи Лорен сыграла главную роль в фильме своего сына режиссера Эдуардо Понти.

Софи Лорен не снималась в кино 10 лет Фото: ЕРА

86-летняя итальянская актриса Софи Лорен сыграла главную роль в экранизации книги Ромена Гари "Вся жизнь впереди". Премьера фильма состоится 13 ноября на американской стриминговой платформе Netflix. Об этом 22 сентября сообщило издание Deadline.

Героиня Софи Лорен – мадам Роза, пережившая Холокост. Она зарабатывает на жизнь тем, что воспитывает детей, которых родили путаны.

Съемки картины проходили в Италии. Режиссером картины является сын актрисы Эдуардо Понти.

Роль в картине "Вся жизнь впереди" – единственная за последние 10 лет в жизни актрисы.

София Шиколоне (Софи Лорен – псевдоним актрисы) родилась в 1934 году в Риме (Италия). В 14 лет она приняла участие в конкурсе красоты, на котором познакомилась с продюсером и будущим супругом Карло Понти.

В своих первых фильмах актриса снималась топлес, а в 16 лет стала известным секс-символом Италии. В 1957 году Софи Лорен снялась в голливудской картине "Гордость и страсть" вместе с Френком Синатрой.

Актриса – многократный лауреат премии "Золотой глобус", обладательница почетного "Оскара".

На голливудской "Аллее славы" у актрисы есть именная звезда.