"Не беременна". Вышел трейлер фильма от от авторов "Ривердейла" и "Ты". Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса HBO Max разместили трейлер комедийного фильма в жанре роуд-муви – "Не беременна". Это адаптация одноименного романа писательницы Дженни Хендрикс. По сюжету 17-летняя Вероника намерена поступить в престижный колледж, а нежелательная беременность может разрушить ее планы. Узнав, что на расстоянии полутора тысяч километров есть врач, готовый сделать операцию без согласия родителей, она вынуждена обратиться к Бейли, у которой есть автомобиль. Героиню не останавливает даже то, что они с Бейли в ссоре. Совместное путешествие изменит мировоззрение обеих девушек. Роли исполнили Хейли Лу Ричардсон и Барби Феррейра. Режиссер – Рэйчел Ли Голденберг. Продюсировала проект команда сериалов "Ривердейл" и "Ты". Премьера "Не беременна" запланирована на HBO Max на 10 сентября.
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