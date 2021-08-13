Бульвар Шоубиз
 
13 августа, 2021
 
Новости

"Не сдается, ищет приключений". Экс-генпрокурор Луценко показал "дракона Берни", который пытался сжевать его очки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Луценко с двумя своими собаками породы бернская овчарка с Черчиллем и Берни
Луценко с двумя своими собаками породы бернская овчарка – с Черчиллем и Берни
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Бывший генеральный прокурор Украины обзавелся новым питомцем – щенком породы бернский зенненхунд (бернская овчарка). Эта порода происходит из швейцарского кантона Берн. Питомца назвали Берни.

"Все привыкли к маленькому дракону Берни. Но он не сдается и ищет приключений", – написал Луценко в Facebook 12 августа и приложил к посту фото и видео собаки.

На видео Берни лапой сбивает с лица Луценко очки и пытается их сжевать. На фото щенок запечатлен рядом с собакой той же породы – это еще один питомец Луценко по кличке Черчилль. На другом снимке щенок с удивлением смотрит на кота Кузьмича, который явно недружелюбно к нему расположен.

Пост 56-летнего Луценко о Берни набрал 1,5 тыс. лайков.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1860511587481341

Контекст:

Юрий Луценко родился 14 декабря 1964 года в Ровно в семье первого секретаря Ровенского обкома КПСС и ветеринарного врача. Окончил Львовский политехнический институт по специальности "инженер электронной техники".

В первой половине 1990-х Луценко занялся политикой, был помощником тогдашнего премьер-министра Валерия Пустовойтенко и нардепа Александра Мороза. В 2002-м впервые избрался в парламент, всего был нардепом трех созывов Верховной Рады.

Луценко возглавлял Министерство внутренних дел Украины в 2005–2006 годах, был генеральным прокурором с 2016-го по 2019-й.

Во время президентства Виктора Януковича был осужден на четыре года тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в превышении служебных полномочий и нецелевом использовании бюджетных средств. В 2012 году Европейский суд по правам человека признал арест Луценко незаконным и политически мотивированным. В 2013-м политика освободили, а в 2014-м приговор ему был отменен.

Теги: Юрий Луценко, животные, Генпрокуратура, собаки, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях. Легкий рецепт
Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях. Легкий рецепт
"Не сдается, ищет приключений". Экс-генпрокурор Луценко показал "дракона Берни", который пытался сжевать его очки
"Не сдается, ищет приключений". Экс-генпрокурор Луценко показал "дракона Берни", который пытался сжевать его очки
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Младшему сыну Елизаветы II грозит второй иск о сексуальных домогательствах. Он "категорически отверг обвинения"
Младшему сыну Елизаветы II грозит второй иск о сексуальных домогательствах. Он "категорически отверг обвинения"
"Заслужила!", "Давно пора". В Киеве открыли именную звезду Джамалы
"Заслужила!", "Давно пора". В Киеве открыли именную звезду Джамалы
"Обесценивают твою реальную жизнь". Цискаридзе раскритиковал социальные сети, но назвал одно их положительное свойство
"Обесценивают твою реальную жизнь". Цискаридзе раскритиковал социальные сети, но назвал одно их положительное свойство
"Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально бунтовать – кеды, короткие штаны". Новый пресс-секретарь Зеленского рассказал о своем стиле
"Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально бунтовать – кеды, короткие штаны". Новый пресс-секретарь Зеленского рассказал о своем стиле
  "Теперь родители не спрашивают, когда замуж". Jerry Heil снялась в новом клипе в образе невесты-инопланетянки. Видео
  "Теперь родители не спрашивают, когда замуж". Jerry Heil снялась в новом клипе в образе невесты-инопланетянки. Видео
"Везет же: красивые, талантливые, богатые. Тоже так хочу". Орбакайте показала, как отдыхает с мужем в Греции
"Везет же: красивые, талантливые, богатые. Тоже так хочу". Орбакайте показала, как отдыхает с мужем в Греции
12-летний Йейтс сыграет главную роль в ремейке рождественской комедии "Один дома"
12-летний Йейтс сыграет главную роль в ремейке рождественской комедии "Один дома"
"Аморальное быдло, которое есть везде". Беленюк пожаловался на попытку втянуть его в драку на расистской почве
"Аморальное быдло, которое есть везде". Беленюк пожаловался на попытку втянуть его в драку на расистской почве
"Она настояла на этом, хочет обнять детей". Певицу МакSим выписали из больницы после почти 40-дневной комы
"Она настояла на этом, хочет обнять детей". Певицу МакSим выписали из больницы после почти 40-дневной комы
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
  "Приглашал провести время в загородной резиденции". Стрейзанд рассказала об ухаживаниях принца Чарльза
  "Приглашал провести время в загородной резиденции". Стрейзанд рассказала об ухаживаниях принца Чарльза
"Я хотела ее поцеловать". Моника Белуччи снялись с Кароль Буке в лесбийской фотосессии
"Я хотела ее поцеловать". Моника Белуччи снялись с Кароль Буке в лесбийской фотосессии
Пресс-секретарь украинского президента Никифоров: Моя цель, чтобы Зеленского переизбрали на следующий срок
Пресс-секретарь украинского президента Никифоров: Моя цель, чтобы Зеленского переизбрали на следующий срок
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS