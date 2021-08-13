"Не сдается, ищет приключений". Экс-генпрокурор Луценко показал "дракона Берни", который пытался сжевать его очки

"Все привыкли к маленькому дракону Берни. Но он не сдается и ищет приключений", – написал Луценко в Facebook 12 августа и приложил к посту фото и видео собаки.

На видео Берни лапой сбивает с лица Луценко очки и пытается их сжевать. На фото щенок запечатлен рядом с собакой той же породы – это еще один питомец Луценко по кличке Черчилль. На другом снимке щенок с удивлением смотрит на кота Кузьмича, который явно недружелюбно к нему расположен.

Пост 56-летнего Луценко о Берни набрал 1,5 тыс. лайков.