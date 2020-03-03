"Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
Украинская группа O.Torvald, представлявшая Украину на "Евровидении 2017", на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Ненавиджу вас всіх". В ролике показали кадры новостных выпусков. В некоторых эпизодах на экране появляются президент США Дональд Трамп, беглый украинский президент Виктор Янукович, экоактивистка Грета Тунберг, хроники Революции достоинства, а также сообщения о коронавирусе и опытах над животными. Режиссер клипа – Лера Добровольская. "Сука, как можно быть слепыми, не видеть все это, не слышать", – прокомментировали презентацию ролика на странице группы в Instagram.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.