"Нет сил". 68-летняя Донцова рассказала о последствиях COVID-19

68-летняя российская писательница Дарья Донцова 12 ноября в Instagram заявила, что вылечилась от COVID-19.
"Я дома. Три теста ПЦР отрицательные. Теперь надо сидеть на карантине, лечить высокое давление. Это последствия COVID-19", – написала она.
Писательница отметила, что за время болезни похудела на пять килограммов.
"Пока не могу долго стоять, говорить способна пять минут – потом нет сил", – сообщила она.
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Добрый день! Я дома. 3 теста ПЦР отрицательные. Теперь надо сидеть на карантине, лечить высокое давление . Обычно у меня 105/65, а тут 170/100. Это последствия ковида. СПАСИБО, МОИ ДОРОГИЕ, за ваши пожелания мне здоровья, за ваши молитвы, за вашу поддержку. Я ощущала каждый день вашу любовь, это мне очень очень помогло. СПАСИБО!!!Потеряла 5 кг, пока не могу долго стоять. Но я дома! Я СЧАСТЛИВА!!! Обязательно продолжу чтения детских книг в аккаунте @marfamaria_obitel. Наверное, смогу читать через неделю. Пока способна говорить пару минут, потом сил нет. Я сейчас просто мечта своего мужа: сижу тихо в подушках, пишу книгу, беседую пару мгновений шепотом. Ну прямо мечта, а не жена. Все будет хорошоВечером попробую еще видео снять #дарьядонцова#донцова #писатель #книга #детскиекниги#мопс #пагль #собака #щенок #dontsova #writer #books #mops #pug #pugs #puglife #puglove #pugstagram #puggle #dog#котята#кот#catstagramз
О том. что заразилась коронавирусом, Донцова сообщила в Instagram 29 октября. 2 ноября писательница была госпитализирована.
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Доброе утро! Все будет хорошо #дарьядонцова#донцова #писатель #книга #детскиекниги#мопс #пагль #собака #щенок #dontsova #writer
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 12 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52,2 млн человек, из которых 1,28 млн умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
С начала пандемии в России зафиксировали 1,85 млн случаев заболевания, 1,38 млн человек выздоровели, 32 тыс. умерли, говорится на сайте "Стопкоронавирус.рф".