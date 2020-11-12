"Нет сил". 68-летняя Донцова рассказала о последствиях COVID-19

По словам российской писательницы Дарьи Донцовой, переболевшей COVID-19, за время болезни она похудела на пять килограммов, а сейчас не может долго разговаривать.

Донцова: Теперь надо сидеть на карантине, лечить высокое давление Фото: dontsova_official / Instagram

68-летняя российская писательница Дарья Донцова 12 ноября в Instagram заявила, что вылечилась от COVID-19.

"Я дома. Три теста ПЦР отрицательные. Теперь надо сидеть на карантине, лечить высокое давление. Это последствия COVID-19", – написала она.

Писательница отметила, что за время болезни похудела на пять килограммов.

"Пока не могу долго стоять, говорить способна пять минут – потом нет сил", – сообщила она.

О том. что заразилась коронавирусом, Донцова сообщила в Instagram 29 октября. 2 ноября писательница была госпитализирована.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52,2 млн человек, из которых 1,28 млн умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в России зафиксировали 1,85 млн случаев заболевания, 1,38 млн человек выздоровели, 32 тыс. умерли, говорится на сайте "Стопкоронавирус.рф".