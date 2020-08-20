Невеста из прошлого. Победительница "Голосу країни" Муха презентовала дебютный клип. Видео
Украинская певица, победительница "Голосу країни 9" Оксана Муха на своем канале в YouTube презентовала дебютный клип на песню "Шуміла ліщина". В клипе певица предстала в образе украинской невесты из прошлого, которая попала в наше время. Видео было снято во Львове в помещении 22-этажного новостроя. В клипе Муха запечатлена в свадебном костюме, который носили на Полтавщине в конце XIX – начале XX века. По словам певицы, примерив наряд, она "наполнилась силой украинских традиций и поняла, что хотела бы жить в те времена". "Надеюсь, нам удалось передать хотя бы частичку неповторимой украинской культуры, украинской души", – анонсировала премьеру клипа певица в Instagram.
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