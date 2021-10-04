"Ни один не догадался". Посетители бара в Северной Каролине не узнали 78-летнего Джаггера за барной стойкой. Фото

Артист позирует, пригубив напиток. В кадре также запечатлены другие посетители бара, которые не обращают на знаменитость никакого внимания.
"Прошлой ночью в Северной Каролине", – подписал он фото.
"И ни один человек не догадался", – заметили подписчики Джаггера.
"Почему никто не заметил?" – удивились фолловеры.
"Сколько времени понадобилось, чтобы вас узнали?" – поинтересовались пользователи сети.
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Джаггер является лидером группы The Rolling Stones с момента ее основания – 12 июля 1962 года. В начале апреля 2019 года музыканту сделали операцию по замене сердечного клапана.