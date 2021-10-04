"Ни один не догадался". Посетители бара в Северной Каролине не узнали 78-летнего Джаггера за барной стойкой. Фото

Джаггер является лидером группы The Rolling Stones с момента ее основания Фото: ЕРА

Артист позирует, пригубив напиток. В кадре также запечатлены другие посетители бара, которые не обращают на знаменитость никакого внимания.

"Прошлой ночью в Северной Каролине", – подписал он фото.

"И ни один человек не догадался", – заметили подписчики Джаггера.

"Почему никто не заметил?" – удивились фолловеры.

"Сколько времени понадобилось, чтобы вас узнали?" – поинтересовались пользователи сети.

View this post on Instagram Публикация от Mick Jagger (@mickjagger)