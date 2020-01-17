Никитюк показала, как выглядит без косметики

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена без косметики.
"Без макияжа. Сегодня я спала восемь часов, далее были процедуры для лица, массаж, укладка... Вышла я такая "телочка", а на дворе 3.00 дня... И я подумала: "Это ж если так каждый день, то дети с голоду умрут, а муж разведется. И как эти женщины все успевают?" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#nomakeup * Сьогодні я спала 8 годин, далі були процедури для обличчя, масаж * * укладка... Вийшла я така «тьолочка» а на дворі 3 години дня... і я собі подумала.. Це ж якщо так кожного дня, то діти від голоду вмруть а чоловік розведеться * І як ті жінки все встигають *
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.
Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.