Никитюк показала, как выглядит без косметики

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала лицо без макияжа.

Никитюк: И как эти женщины все успевают? Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена без косметики.

"Без макияжа. Сегодня я спала восемь часов, далее были процедуры для лица, массаж, укладка... Вышла я такая "телочка", а на дворе 3.00 дня... И я подумала: "Это ж если так каждый день, то дети с голоду умрут, а муж разведется. И как эти женщины все успевают?" – написала она.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.