Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram фото, на котором засветила кольцо на безымянном пальце.
"Вкусный Абу-Даби", – написала она, позируя с десертом в руке.
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Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.
Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.
О личной жизни Никитюк не распространяется.