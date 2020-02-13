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13 февраля, 2020
 
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"Никуда не смыться". Вышел клип Machete. Видео

Украинская группа Machete на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Никуда не смыться". Режиссер – Кадим Тарасов. Съемки проходили на Алтае на протяжении двух недель. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба группы. Во время смены локаций авто вокалистка Ярослава Малого в горах попало в аварию. "Мы пересекали горные перевалы, машину зацепило за бортик и чуть не вынесло с трассы. В этом Алтай удивителен: если ты что-то хочешь сделать, но теряешь смысл и просто едешь, ни о чем не думая, легко сойти с дистанции", – рассказал музыкант. Он добавил, что во время съемок пришлось столкнуться с экстремальными погодными условиями. "Мы побывали в наших любимых местах, куда очень трудно доехать. Попал во все времена года: зиму, весну, лето. Снимались всей семьей, взяли с собой даже нашу собаку", – рассказал Малый. Он отметил, что цель видео – с помощью природы рассказать о важных вещах. "Видео пробуждает у людей через зрение правильные ассоциации, вот мы и хотели погрузить их в обстановку, в которой они смогут почувствовать и понять смысл того, что мы вложили в этот трек. Все эти переходы, перевалы, горы, реки, протоки – все настоящее и находится в разных местах Алтая. Слова и музыка – тоже настоящие. И это помогает людям почувствовать в себе настоящее", – прокомментировали премьеру Machete.

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Machete: Все эти переходы, перевалы, горы, реки, протоки все настоящее и находится в разных местах Алтая. Слова и музыка тоже настоящие
Machete: Все эти переходы, перевалы, горы, реки, протоки – все настоящее и находится в разных местах Алтая. Слова и музыка – тоже настоящие
Фото: Machete / Facebook

видео

Видео: MACHETE / YouTube
Теги: видео, клип, Алтай, Мачете, трек
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