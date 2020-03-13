"Новая сила киски". Maruv в новом клипе гладит кошку, находящуюся между ногами. Видео
Украинская певица Maruv на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Новая сила киски". Видео она выпустила под именем Shlakoblochina. Трек записан совместно с музыкантом Fearmuch. В ролике Maruv появляется с розовыми волосами и в различных образах в том же цвете. Она позирует в мини-платье, белье, латексном костюме. В отдельных кадрах певица гладит белую кошку, находящуюся у нее между ногами, и исполняет танец на пилоне. В ролике снялись также танцовщицы, демонстрирующие движения, которые имитируют половой акт.
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