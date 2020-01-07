"Новые мутанты". Вышел трейлер фильма с Аней Тейлор-Джой и Мэси Уильямс. Видео
На канале киностудии 20th Century Fox Film в YouTube разместили трейлер фильма в жанре фантастики – "Новые мутанты". По сюжету пятерых юных мутантов (героев комиксов Marvel) против их воли держат в психиатрической клинике, напоминающей тюрьму. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают борьбу за выживание. Режиссер – Джош Бун. Роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Мэси Уильямс, Чарли Хитон, Генри Зага, Блю Хант. Мировая премьера намечена на 3 апреля 2020 года.
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