"Ну что за бомба?", "Я обкончаюсь". Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah заселфилась голой после душа

Певица сопроводила текст селфи, на котором запечатлена голой перед зеркалом с полотенцем на голове, вероятно, выйдя из душа. Грудь артистка прикрыла веткой лилий.
"В эту пятницу, 23 июля, послезавтра, через полтора дня, состоится релиз моего ЕР Drunk Promises. Ждете?" – написала Layah.
"23 июля, послезавтра, через полтора дня – я обкончаюсь!" – отреагировали на публикацию поклонники певицы.
"Фоткой не даешь сосредоточиться на информации абсолютно", – прокомментировали фото фолловеры.
"Яна, расскажи о своем питании. Ну что за бомба", – поинтересовались подписчики.
"Питание в удовольствие", – ответила артистка.
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Настоящее имя Layah – Яна Швец. Артистка стала известна под псевдонимом Ева Бушмина.
В марте 2010 года она дебютировала в составе группы "ВИА Гра", а спустя три года покинула коллектив.
В 2016 году вокалистка объявила о ребрендинге, заявив, что будет выступать как певица Layah. Дебютный альбом певицы после ребрендинга вышел осенью 2016 года.