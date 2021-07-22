"Ну что за бомба?", "Я обкончаюсь". Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah заселфилась голой после душа

Певица сопроводила текст селфи, на котором запечатлена голой перед зеркалом с полотенцем на голове, вероятно, выйдя из душа. Грудь артистка прикрыла веткой лилий.

"В эту пятницу, 23 июля, послезавтра, через полтора дня, состоится релиз моего ЕР Drunk Promises. Ждете?" – написала Layah.

"23 июля, послезавтра, через полтора дня – я обкончаюсь!" – отреагировали на публикацию поклонники певицы.

"Фоткой не даешь сосредоточиться на информации абсолютно", – прокомментировали фото фолловеры.

"Яна, расскажи о своем питании. Ну что за бомба", – поинтересовались подписчики.

"Питание в удовольствие", – ответила артистка.

Контекст:

Настоящее имя Layah – Яна Швец. Артистка стала известна под псевдонимом Ева Бушмина.

В марте 2010 года она дебютировала в составе группы "ВИА Гра", а спустя три года покинула коллектив.

В 2016 году вокалистка объявила о ребрендинге, заявив, что будет выступать как певица Layah. Дебютный альбом певицы после ребрендинга вышел осенью 2016 года.