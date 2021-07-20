"О боже". Украинский дизайнер полностью разделся в Португалии. Фото

Дизайнер прикрыл гениталии листком. Его фото он также разместил в своей публикации, совместив с камнем и двумя бананами. Он отметил, что съемки проходили в окрестностях Прайя-ду-Гаражау (Португалия).

"О боже", – отреагировали на снимок фолловеры дизайнера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖАН ГРИЦФЕЛЬДТ (@jeangritsfeldt)