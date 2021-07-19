Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2021
 
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"О лучшей свекрови нельзя даже мечтать". Умерла мать Хавьера Бардема, актриса Пилар Бардем

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Хавьер и Пилар Бардем. Мать актера до последнего активно участвовала во всех политических и гражданских событиях страны
Хавьер и Пилар Бардем. Мать актера до последнего активно участвовала во всех политических и гражданских событиях страны
Фото: ЕРА

17 июля в Мадриде умерла испанская актриса Пилар Бардем, мать "оскароносного" актера Хавьера Бардема. Ей было 82 года. Об этом сообщила La Prensa Latina со ссылкой на заявление детей умершей Хавьера, Карлоса и Моники.

"Наша мать, наш пример умерла. Мы знаем, с какой любовью и восхищением многие люди в Испании и за ее пределами относились к ее боевой и цельной натуре", – цитирует издание заявление семьи, которая имела в виду гражданскую активность умершей.

В материале говорится, что Пилар Бардем была госпитализирована в начале прошлой недели с "респираторным кризисом". По словам родных, она умерла без страданий и в окружении семьи.

Невестка умершей – актриса Пенелопа Крус, жена ее младшего сына Хавьера Бардема – написала в Instagram, что "о лучшей свекрови нельзя даже мечтать". Обе женщины пересекались не только в семейной жизни, но и на съемочной площадке: они снялись в четырех фильмах, в том числе в картине Педро Альмадовара "Живая плоть".

"Ты всегда была так добра ко мне! О лучшей свекрови нельзя даже мечтать. Спасибо за всю любовь, которую ты дала нам, своим детям, своим внукам, всей вашей семье и друзьям. Лично мне ты дала очень много. Спасибо, что всегда была на стороне тех, кто больше других нуждается в поддержке. За то, что никогда не молчала, видя несправедливость", – написала Крус, добавив, что Пилар навсегда останется в ее сердце.

Контекст:

Пилар Бардем родилась в Севилье 14 марта 1939 года в актерской семье. Она посвятила актерской профессии почти 50 лет своей жизни. Кинодебют актрисы состоялся в 1965 году.

Пилар сыграла в более чем 80 фильмах, больше 40 пьесах и 30 телесериалах. За роль в фильме "Никто не расскажет о нас, когда мы умрем" она получила самую престижную кинопремию Испании "Гойя" в номинации "Лучшая актриса второго плана".

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем поженились в 2010 году. Пара воспитывает двух детей – сына Леонардо (2011) и дочь Луну (2013).

Теги: смерть, семья, Пенелопа Крус, актриса, Хавьер Бардем
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