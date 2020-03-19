"Обещаю". Ани Лорак выпустила клип. Видео

Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в РФ, на своем YouTube-канале разместила клип на песню "Обещаю". Режиссер – Радислав Лукин. В ролике певица, оставшись в одиночестве в интерьере одного из отелей Москвы, предается воспоминаниям о возлюбленном. Композиция "Обещаю" вошла в альбом Ани Лорак "За мечтой" – 12-й в дискографии певицы и седьмой из ее русскоязычных альбомов. Его релиз состоялся 10 октября 2019 года.
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