"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки

Теона Контридзе впервые выступит в Киеве с грузинскими, армянскими и мировыми хитами Фото: teonakontridze / Instagram

"Контридзе уникальна и как артист, и как музыкальный продюсер, и как музыкант, и как show woman. Ее гастрольный график включает в себя Берлин, Вену, Ниццу, Сан-Тропе, Монако, Париж и другие крупнейшие локации по всему миру", – говорится в пресс-релизе организаторов концерта.

В анонсе подчеркивается, что певица выступала на одной сцене со всемирно известными музыкантами Эросом Рамазотти, Гораном Бреговичем, Брайаном Ферри и другими.

Перед гастролями Контридзе обратилась к украинским зрителям с просьбой не надевать на ее концерт обувь на высоких каблуках.

"Моя личная просьба: пожалуйста, не надевайте высокие каблуки! Мы должны безумствовать, мы должны похудеть на 3 кг минимум! Мы должны настолько обменяться эндорфинами и слиться в любовном экстазе, чтобы вообще не помнить ни о чем!" – приводятся в релизе слова певицы.

Билеты на концерт Теоны Контридзе можно приобрести здесь.