  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей

Церемония закрытия Одесского международного кинофестиваля проходила в онлайн-формате.

Жюри Одесского международного кинофестиваля 3 октября во время церемонии закрытия объявило имена победителей. Запись трансляции мероприятия обнародована на YouTube-канале организаторов фестиваля.

Награду в конкурсе европейских документальных фильмов получила картина "Военные каникулы" режиссера Морица Шульца.

Специальными дипломами жюри также отмечены картины "Земля Гевара" режиссера Кутайбы Баргамджи и "Перед оркестром" режиссера Анны-Карин Гренрос.

В категории "Лучший украинский полнометражный фильм" награду фестиваля получила лента режиссера Егора Трояновского "Бес".

Победителем среди короткометражных фильмов стала работа режиссера Виталия Гавуры "Чачьо".

Лауреатами национального конкурса ОМКФ 2020 года стали короткометражный фильм "Прощай, Головин" режиссера Матье Гримара, полнометражная картина "Не все будет хорошо", снятая режиссерами Адрианой Пирву и Еленой Максем. Приз зрительских симпатий жюри фестиваля присудили авторам полнометражной анимационной ленты "Виктор_Робот".

Украинская актриса Мария Хомутова получила награду в категории "Лучшая актерская работа", а приз за "Лучшую режиссерскую работу" получили Адриана Пирву и Елена Максем за "Не все будет хорошо".

В международном конкурсе Гран-при фестиваля получила лента "Ужин в Америке" режиссера Адама Ремейера.

Лучшим фильмом стала картина Валентина Васяновича "Атлантида".

Награду в номинации "Лучшая актерская работа" получили актрисы, снимавшиеся в фильме "Материнство" режиссера Мауры Дельперо, – Лидия Либерман, Дениз Карризо и Агустина Малале.

Режиссер Фабрис дю Уэльс стал лауреатом в номинации "Лучший режиссер".

ВИДЕО

Видео: Odesa International Film Festival / YouTube

Впервые в истории Одесского кинофестиваля и-за пандемии коронавируса все мероприятия проходили в онлайн-формате.