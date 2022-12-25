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25 декабря, 2022
 
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Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа

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Принц Джордж родился в 2013 году
Принц Джордж родился в 2013 году
Фото: princeandprincessofwales / Instagram

Букингемский дворец 25 декабря в Facebook опубликовал изображение рисунка старшего сына британского принца Уильяма и его жены Кэтрин, девятилетнего принца Джорджа.

"Желаем всем нашим подписчикам счастливого Рождества", – говорится в публикации.

На рисунке изображен олень с сидящими на его рогах и спине снегирями.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid02MudZ2Tm5UKW3BW9WgLXRhegsFqNMz5pNEUXUkC5dnaBWiLRB8bqxtRfdP7kiX1hgl

Контекст:

У принца Джорджа есть младшие сестра и брат: принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

Теги: Рождество, Великобритания, принц Джордж
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