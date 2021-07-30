"Он сгорел на наших глазах". Во время отдыха на Ибице у экс-солиста Modern Talking загорелся внедорожник. Видео

Андерс сообщил, что причины возгорания пока неизвестны – их установит полиция Фото: thomasanders_official / Instagram

Этот ролик артист оставил без комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Thomas Anders (@thomasanders_official)

В следующей публикации он показал, как выглядит сгоревший автомобиль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Thomas Anders (@thomasanders_official)

В новом посте Андерс прокомментировал происшествия. По словам артиста, автомобиль, в котором он ехал со своим сыном, внезапно загорелся – это случилось во время отдыха на Ибице.

"Многие из вас спрашивают, что именно произошло на Ибице и все ли у нас в порядке. Мы еще, конечно, в шоке, но самое главное – целы и здоровы. В какой-то момент капот нашего внедорожника внезапно сильно задымился. В кабине стоял неприятный запах и можно было только нажать на педаль акселератора", – написал Андерс.

Он отметил, что постарался выехать из правой полосы, после чего они с сыном выскочили из машины, которая уже очень сильно дымилась.

"Автомобиль загорелся в течение нескольких минут. Он сгорел на наших глазах. Полиция и пожарная машина быстро прибыли на место", – резюмировал певец.

Андерс сообщил, что причины возгорания пока неизвестны – их установит полиция.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Thomas Anders (@thomasanders_official)