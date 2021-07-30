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30 июля, 2021
 
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"Он сгорел на наших глазах". Во время отдыха на Ибице у экс-солиста Modern Talking загорелся внедорожник. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андерс сообщил, что причины возгорания пока неизвестны их установит полиция
Андерс сообщил, что причины возгорания пока неизвестны – их установит полиция
Фото: thomasanders_official / Instagram

58-летний немецкий певец, экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс 29 июля опубликовал в Instagram ролик, на котором запечатлено, как горит автомобиль и слышны звуки сирены подъехавшей на место происшествия пожарной машины. Видео было снято с расстояния в несколько десятков метров.

Этот ролик артист оставил без комментариев.

В следующей публикации он показал, как выглядит сгоревший автомобиль.

В новом посте Андерс прокомментировал происшествия. По словам артиста, автомобиль, в котором он ехал со своим сыном, внезапно загорелся – это случилось во время отдыха на Ибице.

"Многие из вас спрашивают, что именно произошло на Ибице и все ли у нас в порядке. Мы еще, конечно, в шоке, но самое главное – целы и здоровы. В какой-то момент капот нашего внедорожника внезапно сильно задымился. В кабине стоял неприятный запах и можно было только нажать на педаль акселератора", – написал Андерс.

Он отметил, что постарался выехать из правой полосы, после чего они с сыном выскочили из машины, которая уже очень сильно дымилась.

"Автомобиль загорелся в течение нескольких минут. Он сгорел на наших глазах. Полиция и пожарная машина быстро прибыли на место", – резюмировал певец.

Андерс сообщил, что причины возгорания пока неизвестны – их установит полиция.

Контекст:

Немецкий дуэт Modern Talking существовал с 1984-го по 1987-й и с 1998-го по 2003 годы. Коллектив исполнял танцевальную музыку в стиле диско. В состав группы кроме Андерса, входил также певец Дитер Болен. Одна из самых известных песен дуэта – You´re My Heart, You´re My Soul.

Андерс женат на переводчице Клаудии Хесс. У пары есть сын Александр (2004). Хесс – вторая жена артиста. Ранее он был женат на фотомодели Норе Баллинг. В 2020 году Андерс и Хесс отметили 24 года совместной жизни.

Теги: пожар, Испания, авария, Томас Андерс, Modern Talking
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