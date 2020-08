"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после

Американская певица Pіnk разместила в сети фото, на котором запечатлена со своей девятилетней дочерью Уиллоу.

Американская певица Pink на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует вместе со своей девятилетней дочерью Уиллоу.

На фото Уиллоу запечатлена с короткой стрижкой.

"Нравится ее прическа", – отреагировали подписчики.

"Она здесь так на вас похожа", – заметили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My baby girl Публикация от P!NK (@pink) 6 Авг 2020 в 10:17 PDT

Раньше у дочери певицы было каре.

Фото: pink / Instagram



Уиллоу также экспериментировала с цветом волос.

Фото: pink / Instagram



Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась в 1979 году в США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can't Take Me Home. У Pink и ее мужа – мотогонщика Кэри Харта двое детей: дочь Уиллоу (2011) и сын Джеймсон (2016).