"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после

Американская певица Pink на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует вместе со своей девятилетней дочерью Уиллоу.
На фото Уиллоу запечатлена с короткой стрижкой.
"Нравится ее прическа", – отреагировали подписчики.
"Она здесь так на вас похожа", – заметили фолловеры.
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Раньше у дочери певицы было каре.
Уиллоу также экспериментировала с цветом волос.
Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась в 1979 году в США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can't Take Me Home. У Pink и ее мужа – мотогонщика Кэри Харта двое детей: дочь Уиллоу (2011) и сын Джеймсон (2016).