Pink похвасталась первым за пять лет урожаем помидоров

Американская певица Pіnk призналась, что в течение четырех лет ее попытки вырастить помидоры были безуспешными.

Американская певица Pink на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлен ее первый урожай помидоров.

По словам певицы, она пыталась вырастить плоды в течение пяти лет и только в этом году попытка оказалась успешной.

"Я выиграла", – поделилась радостью певица, несмотря на то, что помидоры принесли плоды сравнительно мелкие. В ладони артистки поместилось пять томатов.

Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась в 1979 году в США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can't Take Me Home. У Pink и ее мужа – мотогонщика Кэри Харта двое детей: дочь Уиллоу (2011) и сын Джеймсон (2016).