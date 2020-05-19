У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты

Американская певица Pink заявила, что у ее трехлетнего сына Джеймсона после выздоровления от COVID-19 появилась аллергия на молочные продукты, яйца и пшеницу. Об этом она рассказала в видео, которое обнародовала в Instagram.
О наличии пищевой аллергии певица узнала после того, как они повторно сдали анализы крови.
"Оказалось, у моего Джамо пищевая аллергия. Мы смогли это обнаружить благодаря анализу крови, который пришлось делать недавно из-за COVID", – рассказала Pink.
Теперь она готовит для Джеймсона отдельно, а рецептами блюд делится с подписчиками.
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О заражении коронавирусом Pink рассказала в начале апреля, спустя две недели после выздоровления. "Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня были симптомы COVID-19. К счастью, наш семейный врач имел доступ к тестам, они дали положительный результат", – написала певица.
Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась 8 сентября 1979 года в США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can't Take Me Home.
Вместе с супругом, мотогонщиком Кэри Хартом она воспитывает дочь Уиллоу (2011) и сына Джеймсона (2016).