У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты

По словам американской певицы Pіnk, переболев в конце марта коронавирусом, ее трехлетний сын Джеймсон стал аллергиком.

Американская певица Pink заявила, что у ее трехлетнего сына Джеймсона после выздоровления от COVID-19 появилась аллергия на молочные продукты, яйца и пшеницу. Об этом она рассказала в видео, которое обнародовала в Instagram.

О наличии пищевой аллергии певица узнала после того, как они повторно сдали анализы крови.

"Оказалось, у моего Джамо пищевая аллергия. Мы смогли это обнаружить благодаря анализу крови, который пришлось делать недавно из-за COVID", – рассказала Pink.

Теперь она готовит для Джеймсона отдельно, а рецептами блюд делится с подписчиками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Yum! Публикация от P!NK (@pink) 16 Май 2020 в 8:42 PDT

О заражении коронавирусом Pink рассказала в начале апреля, спустя две недели после выздоровления. "Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня были симптомы COVID-19. К счастью, наш семейный врач имел доступ к тестам, они дали положительный результат", – написала певица.

Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась 8 сентября 1979 года в США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can't Take Me Home.

Вместе с супругом, мотогонщиком Кэри Хартом она воспитывает дочь Уиллоу (2011) и сына Джеймсона (2016).