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20 мая, 2020
 
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У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты

По словам американской певицы Pіnk, переболев в конце марта коронавирусом, ее трехлетний сын Джеймсон стал аллергиком.

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У трехлетнего сына певицы аллергия на яйца, пшеницу и молочные продукты
У трехлетнего сына певицы аллергия на яйца, пшеницу и молочные продукты
Фото: pink / Instagram

Американская певица Pink заявила, что у ее трехлетнего сына Джеймсона после выздоровления от COVID-19 появилась аллергия на молочные продукты, яйца и пшеницу. Об этом она рассказала в видео, которое обнародовала в Instagram. 

О наличии пищевой аллергии певица узнала после того, как они повторно сдали анализы крови.

"Оказалось, у моего Джамо пищевая аллергия. Мы смогли это обнаружить благодаря анализу крови, который пришлось делать недавно из-за COVID", – рассказала Pink. 

Теперь она готовит для Джеймсона отдельно, а рецептами блюд делится с подписчиками. 

О заражении коронавирусом Pink рассказала в начале апреля, спустя две недели после выздоровления"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня были симптомы COVID-19. К счастью, наш семейный врач имел доступ к тестам, они дали положительный результат", – написала певица.

Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась 8 сентября 1979 года в США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can't Take Me Home.

Вместе с супругом, мотогонщиком Кэри Хартом она воспитывает дочь Уиллоу (2011) и сына Джеймсона (2016).

Теги: дети, Pink, певица, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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