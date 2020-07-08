Pink показала, как ее мама готовит халу

Американская певица Pink на своей странице в Instagram обнародовала фото своей матери Джудит Мур – она позирует в кадре с двумя противнями в руках, на которых выложено тесто.
"Домашняя хала с мамой", – подписала фото певица.
"Поделись рецептом!" – прокомментировала фото актриса Джессика Альба.
"Пожалуйста, снимите на видео, как ваша мама делает халу", – присоединились к просьбе фолловеры.
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Настоящее имя Pink – Алиша Мур. Ее мать Джудит Мур работала медсестрой, а отец артистки Деймс Мур служил во Вьетнаме.
Вместе с супругом, мотогонщиком Кэри Хартом, певица воспитывает дочь Уиллоу (2011) и сына Джеймсона (2016).
Хала – национальный еврейский хлеб, который представляет собой плетеные булки.