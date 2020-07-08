Pink показала, как ее мама готовит халу

Американская певица Pіnk разместила в соцсетях снимок своей матери Джудит Мур, которая позирует в кадре с халой.

Pink со своей мамой Джудит Мур Фото: pink / Instagram

Американская певица Pink на своей странице в Instagram обнародовала фото своей матери Джудит Мур – она позирует в кадре с двумя противнями в руках, на которых выложено тесто.

"Домашняя хала с мамой", – подписала фото певица.

"Поделись рецептом!" – прокомментировала фото актриса Джессика Альба.

"Пожалуйста, снимите на видео, как ваша мама делает халу", – присоединились к просьбе фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Home-made Challah with Mama Публикация от P!NK (@pink) 7 Июл 2020 в 4:24 PDT

Настоящее имя Pink – Алиша Мур. Ее мать Джудит Мур работала медсестрой, а отец артистки Деймс Мур служил во Вьетнаме.

Вместе с супругом, мотогонщиком Кэри Хартом, певица воспитывает дочь Уиллоу (2011) и сына Джеймсона (2016).

Хала – национальный еврейский хлеб, который представляет собой плетеные булки.