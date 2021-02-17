"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями

Британские актеры Кит Харрингтон и актриса Роуз Лесли стали родителями. Об этом 16 февраля сообщило издание E!News.
Представитель Харрингтона подтвердил E! News, что у пары родился мальчик.
“Они очень-очень счастливы!” – сказал он.
Дату рождения, параметры и имя новорожденного представитель актера раскрывать не стал.
Кит Харрингтон и Роуз Лесли познакомились в 2012 году на съемках "Игры престолов". Лесли два сезона исполняла роль Игрит. Харрингтон появился во всех семи сезонах сериала, а его персонаж, Джон Сноу, стал одним из главных. Актеры скрывали свои отношения, но в 2016 году подтвердили роман официально.
Они узаконили отношения в июне 2018 года
О беременности Лесли стало известно в сентябре 2020 года.