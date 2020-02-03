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03 февраля, 2020
 
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Only The Young. Свифт выпустила полную версию песни из биографической ленты Only the Young. Видео

Американская певица Тейлор Свифт на своем YouTube-канале презентовала песню Only the Young. Трек сопроводили лирик-видео, в котором на экране появляется текст песни. Композиция стала саундтреком к биографическому фильму о певице Miss Americana режиссера Ланы Уилсон, который вышел 31 января на американской стриминговой платформе Netflix. "Только молодые могут бежать, могут бежать. Так беги! Беги, беги!" – поется в припеве.

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Свифт: Только молодые могут бежать, могут бежать. Так беги! Беги, беги!
Свифт: Только молодые могут бежать, могут бежать. Так беги! Беги, беги!
Фото: taylorswift / Instagram

видео

Видео: Taylor Swift / YouTube
Теги: видео, Тейлор Свифт, саундтрек
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