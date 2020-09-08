Onuka, "Ляпис-98", O.Torvald выступят на "БеZVIZ Pre-party 1.5"

Двухдневная вечеринка "БеZVIZ Pre-party 1.5" состоится в двух украинских городах.

19–20 сентября состоится двухдневная вечеринка "БеZVIZ Pre-party 1.5". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба "БеZVIZ Festival".

Хедлайнерами "БеZVIZ Pre-party 1.5" станут группы Onuka, O.Torvald, "Ляпис-98", Karna, "Гражданин Топинамбур", "Сметана Band", 044 Rose, Fo Sho.

Мероприятие одновременно будет проходить в Киеве и Днепре и транслироваться онлайн на интерактивной платформе Hover.link.

Главная сцена, на которой состоятся выступления хедлайнеров, расположится в Днепре на Монастырском острове, а в днепровском клубе Module разместят Module Stage с электронной музыкой. В Киеве на территории Pochayna Event Hall установят GMG Stage с хип-хоп музыкой.

Выступления со всех сцен будут транслировать онлайн, каждого артиста можно будет покрутить в формате 360°.

Фестиваль "БеZVIZ Festival", который должен был состояться в августе 2020 года, из-за пандемии COVID-19 пришлось перенести на 2021 год. "БеZVIZ Pre-party 1.5" – промежуточное событие, в названии 1.5 означает расстояние социальной дистанции, которой нужно будет придерживаться на мини-фестивале. На вечеринке можно будет находиться исключительно в масках и перчатках.

"Этот год для нас, как и для всей индустрии – не простой. И после того, как мы решили перенести весь фестиваль на следующий год, то начали думать над тем, как сохранить мероприятие хотя бы частично. Поэтому появилась идея с вечеринкой", – рассказал один из организаторов фестиваля и лидер группы Epolets Павел Вареница.

Билеты можно приобрести здесь.