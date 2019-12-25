Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ

Украинская группа Onuka презентовала к зимним праздникам оркестровую версию альбома концерта "Mozаїка", записанную вместе с Национальным академическим оркестром народных инструментов.

Onuka: Музыканты НАОНИ раскрыли наш второй альбом именно в музыкальном плане, наполнив его новыми оттенками Фото предоставлено пресс-службой Onuka

Украинская группа Onuka выпустила альбом концерта "Mozаїка" в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба коллектива.

Оркестровую версию альбома "Mozаїка" группа приурочила к зимним праздникам. Эту версию альбома можно найти на всех стриминговых платформах. Запись стала вторым лайв-релизом в дискографии группы, и помимо треков с альбома "Mozаїка", на нем можно услышать синглы Xashi, Zenit, оркестровую пьесу "Ватра" Владимира Матвийчука.

"Музыканты НАОНИ раскрыли наш второй альбом именно в музыкальном плане, наполнив его новыми оттенками. Благодаря народным инструментам сингл Zenit словно расцвел, а Xashi приобрел авангардное звучание. Эта запись для меня сродни музыкальному итогу года, который так был насыщен гастролями. В нем есть две сверхважные для меня составляющие: сцена и наш слушатель", – рассказала лидер Onuka, Ната Жижченко