"Опасный альфа-самец". В соцсетях отметили перемены во внешности 37-летнего Литвинковича

37-летний певец Евгений Литвинкович (Litvinkovich), суперфиналист шоу "Х-фактор 3", разместил на своей странице в Instagram фотоколлаж, совместив два снимка, сделанных в разные периоды его жизни.
"Как думаете, сколько лет разницы между этими фотографиями?" – подписал он коллаж.
По словам его фолловером, разница могла составить 10–11 лет.
"15. Капец, как время летит!" – ответил в комментариях Литвинкович.
"Вы похорошели", – оценили перемены во внешности артиста его подписчики.
"На второй фотографии такой опасный альфа-самец", – считают фолловеры.
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Как Вы думаете, сколько лет разницы между этими фотографиями?
Белорусский певец Евгений Литвинкович стал популярным в Украине в 2012 году после выхода в супер-финал четвертого сезона шоу "Україна має талант". Спустя год Литвинкович победил в третьем сезоне проекта "Х-фактор".
Последний клип на песню "Наша любов" музыкант выпустил в 2016 году – песня стала первым украиноязычным треком в репертуаре артиста.