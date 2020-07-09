"Опасный альфа-самец". В соцсетях отметили перемены во внешности 37-летнего Литвинковича

По мнению поклонников певца Евгения Литвинковича (Litvinkovich), за 15 лет он заметно похорошел.

Литвинкович: Как время летит! Фото: litvinkovich / Instagram

37-летний певец Евгений Литвинкович (Litvinkovich), суперфиналист шоу "Х-фактор 3", разместил на своей странице в Instagram фотоколлаж, совместив два снимка, сделанных в разные периоды его жизни.

"Как думаете, сколько лет разницы между этими фотографиями?" – подписал он коллаж.

По словам его фолловером, разница могла составить 10–11 лет.

"15. Капец, как время летит!" – ответил в комментариях Литвинкович.

"Вы похорошели", – оценили перемены во внешности артиста его подписчики.

"На второй фотографии такой опасный альфа-самец", – считают фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как Вы думаете, сколько лет разницы между этими фотографиями? Публикация от Евгений Литвинкович (@litvinkovich) 6 Июл 2020 в 9:17 PDT

Белорусский певец Евгений Литвинкович стал популярным в Украине в 2012 году после выхода в супер-финал четвертого сезона шоу "Україна має талант". Спустя год Литвинкович победил в третьем сезоне проекта "Х-фактор".

Последний клип на песню "Наша любов" музыкант выпустил в 2016 году – песня стала первым украиноязычным треком в репертуаре артиста.