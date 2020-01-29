Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
На канале Back To The Future – The Musical в YouTube разместили проморолик мюзикла, в основе которого серия фильмов "Назад в будущее". В ролике появляется актер Кристофер Ллойд, исполнитель роли доктора Эммета Брауна. В мюзикле задействованы также Олли Добсон, Роджер Барт. Режиссер – Джон Рендо. Музыку и тексты для мюзикла написали Глен Баллард и Алан Сильвестри. Премьера проекта намечена на 20 февраля 2020 года в Манчестерском оперном театре.
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