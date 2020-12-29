"Осадчая точно беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей

По мнению пользователей Instagram, украинская телеведущая Катя Осадчая готовится к рождению третьего ребенка.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко поделился в Instagram снимком, на котором запечатлен с женой, певицей NK (Настей Каменских) и семейной парой – телеведущими Катей Осадчей и Юрием Горбуновым.

"Всех с праздниками", – написал он.

Для фото Каменских позировала, положив руку на живот Осадчей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Подписчики заявили, что Осадчая, вероятно, ждет ребенка.

"Катя беременна? Так показалось", – написала natashik26.

"Осадчая как будто снова беременна", – отметила iuliia_verbovaia.

"Катя точно беременна", – подметила annasinekidou.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Ребенок родился 18 февраля 2017 года. У ведущей есть старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области. Он вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Подъем" на "Новом канале", "Сніданок з "1+1", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір" и другие на "1+1". Сейчас ведет шоу "Голос країни" на "1+1".