"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужний во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео

Перед тем, как подписать книгу, Залужный процитировал несколько строчек из стихотворения Жадана "Перші дні листопада".
"Осінь. Перші дні листопада.
Вона спить у порожній кімнаті, в чужому ліжку", – продекламировал Залужный.
"Это очень приятно", – отреагировал Жадан.
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Книгу с автографом Залужного выиграет тот, кто сделает самый большой донат на сбор "Люті пташки", организованный БФ Dignitas и компанией Uklon.
Организаторы сбора планируют собрать 30 млн грн на более чем 1 тыс. украинских дронов.