"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужний во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео

Перед тем, как подписать книгу, Залужный процитировал несколько строчек из стихотворения Жадана "Перші дні листопада".

"Осінь. Перші дні листопада.

Вона спить у порожній кімнаті, в чужому ліжку", – продекламировал Залужный.

"Это очень приятно", – отреагировал Жадан.

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