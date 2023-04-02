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02 апреля, 2023
 
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"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужний во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео

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Залужный процитировал несколько строчек из стихотворения Жадана "Перші дні листопада"
Залужный процитировал несколько строчек из стихотворения Жадана "Перші дні листопада"
Скриншот: toronto_tv / Instagram

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время встречи с украинским писателем и волонтером Сергеем Жаданом подписал его книгу "Хлібне перемир’я" для благотворительного сбора в поддержку ВСУ. Фрагмент их встречи опубликован 30 марта на странице "Телебачення Торонто" в Instagram.

Перед тем, как подписать книгу, Залужный процитировал несколько строчек из стихотворения Жадана "Перші дні листопада".

"Осінь. Перші дні листопада.
Вона спить у порожній кімнаті, в чужому ліжку", – продекламировал Залужный.

"Это очень приятно", – отреагировал Жадан. 

Контекст:

Книгу с автографом Залужного выиграет тот, кто сделает самый большой донат на сбор "Люті пташки", организованный БФ Dignitas и компанией Uklon.

Организаторы сбора планируют собрать 30 млн грн на более чем 1 тыс. украинских дронов. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сергей Жадан, осень, волонтеры, ВСУ, писатель, Валерий Залужный
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