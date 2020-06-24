"Основание". Вышел тизер сериала по романам Азимова, который спродюсирует дочь писателя. Видео
На YouTube-канале стримингового сервиса Apple TV разместили тизер сериала "Основание". В основе – цикл романов американского писателя Айзека Азимова. Действие проекта происходит в далеком будущем. По сюжету Галактическая ммперия управляет мирами Млечного Пути. После падения сверхгосударства человечеству придется с нуля восстанавливать цивилизацию. Во главе процесса станет основанная ученым Гэри Селдоном организация "Основание". Книжный цикл Азимова включает семь романов. Роли исполнили Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Ллобелл, Лора Бирн, Терренс Манн, Кассиан Билтон. Одним из исполнительных продюсеров является дочь писателя Робин Азимова. Сериал выйдет в 2021 году.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.