"Остров фантазий". Вышел финальный трейлер фильма с Пеньей и Хейл. Видео
На YouTube-канале Sony Pictures Entertainment разместили финальный трейлер комедийного фэнтези-хоррор "Остров фантазий". Лента основана на одноименном сериале. По сюжету группа людей отправляется на тропический курорт, владелец которого воплощает в жизнь самые смелые фантазии постояльцев. Героям вскоре предстоит узнать страшные тайны, связанные с этим местом. Режиссер – Джефф Уодлоу. Роли исполнили Майкл Пенья, Люси Хейл, Мэгги Кью, Джимми Оуян. Мировая премьера назначена на 14 февраля 2020 года.
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