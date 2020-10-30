"Острів". Kazka сняла клип в зоне отчуждения. Видео
Украинская группа Kazka на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Острів". Видео снимали в зоне отчуждения. В ролике присутствуют реальные звуки объектов зоны ЧАЭС. Клип вышел в рамках проекта "Звуки Чернобыля", созданном к 36-й годовщине трагедии. “Мир постоянно перелистывает дни, месяцы, годы… Мы давно бросили корни в другом краю, в таком, где дышится свободно. Благодаря тем, кто положил жизнь, изменил судьбу, спасая нашу землю от невозвратности. Память всегда будет возвращать поколения туда… где остался в одиночестве остров на фоне сожаления”, – говорится в описании ролика.
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