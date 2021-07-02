Осужденный на 10 лет за изнасилование актер Косби досрочно вышел на свободу после отмены обвинительного приговора

Судья принял решение об отмене обвинительного приговора в связи с тем, что актеру "было отказано в справедливом судебном разбирательстве" – обвинительный приговор был вынесен в нарушение договоренности, достигнутой актером с прокуратурой. Новое постановление суда также запрещает повторное рассмотрение дела.

Косби после освобождения на своей странице в Twitter обнародовал заявление.

"Я никогда не менял ни своей позиции, ни своей истории. Я всегда отстаивал свою невиновность. Спасибо всем моим фанатам, сторонникам и друзьям, которые поддержали меня в этом испытании. Особая благодарность Верховному суду Пенсильвании за соблюдение законности", – написал он.

I have never changed my stance nor my story. I have always maintained my innocence.

Thank you to all my fans, supporters and friends who stood by me through this ordeal. Special thanks to the Pennsylvania Supreme Court for upholding the rule of law. #BillCosby pic.twitter.com/bxELvJWDe5 — Bill Cosby (@BillCosby) June 30, 2021