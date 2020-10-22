"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио

Российский певец Александр Розенбаум 22 октября на своей странице в Instagram сообщил о выходе нового альбома под названием "Ритм лю Блюз".
"Для меня это большое событие. Карантинные полгода провел в студии. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тот самый случай. Господь сказал мне: "Вспомни молодость! Возьми ту музыку и сегодняшний опыт. Соедини. И отчитайся за Любовь". Так я и сделал. Вроде, получилось", – написал певец.
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Вышел «Ритм лю Блюз»... Для меня это большое событие. Карантинные полгода я прове * л в студии. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тот самыи * случаи * ... Господь сказал мне: «Вспомни молодость! Возьми ту музыку и сегодняшнии * опыт. Соедини. И отчитаи * ся за Любовь....!!!!». Так я и сделал. Спасибо всем, всем, кто помогал мне в этом. Вроде, получилось... Судить вам, друзья мои. Если тепло, радость, печаль и грусть достигнут ваших сердец - я буду счастлив. Слушаи * те в Apple Music, YouTube, Яндекс.Музыке и VK.
Новый альбом Розенбаума размещен на многих платформах, в том числе, на Apple Music. В "Ритм лю Блюз" вошли 13 композиций.
Розенбаум родился в 1951 году в России. В 1974 году он получил диплом врача-терапевта и пять лет проработал по специальности. В 1983 году состоялось первое сольное выступление артиста – до этого он выступал в составе нескольких групп. Наиболее известные песни артиста – "Заходите к нам на огонек", "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла", "Вальс-бостон".