"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио

В новый альбом российского певца Александра Розенбаума "Ритм лю Блюз" вошли 13 песен.

Российский певец Александр Розенбаум 22 октября на своей странице в Instagram сообщил о выходе нового альбома под названием "Ритм лю Блюз".

"Для меня это большое событие. Карантинные полгода провел в студии. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тот самый случай. Господь сказал мне: "Вспомни молодость! Возьми ту музыку и сегодняшний опыт. Соедини. И отчитайся за Любовь". Так я и сделал. Вроде, получилось", – написал певец.

Новый альбом Розенбаума размещен на многих платформах, в том числе, на Apple Music. В "Ритм лю Блюз" вошли 13 композиций.

Розенбаум родился в 1951 году в России. В 1974 году он получил диплом врача-терапевта и пять лет проработал по специальности. В 1983 году состоялось первое сольное выступление артиста – до этого он выступал в составе нескольких групп. Наиболее известные песни артиста – "Заходите к нам на огонек", "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла", "Вальс-бостон".



