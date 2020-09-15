"Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
На YouTube-канале Sony Pictures Classics опубликовали трейлер фильма "Отец". Режиссер – Флориан Зеллер. Роли исполнили Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Оливия Уильямс, Руфус Сьюэлл, Марк Гэтисс. Действие картины развивается в Лондоне. По сюжету дочь пожилого своенравного мужчины пытается найти для него сиделку. А главный герой с каждым днем теряет связь с реальностью. В мировой прокат фильм выйдет в январе 2021 года.
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