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26 мая, 2020
 
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"Отец был человеком жестоким". Дочь покойного писателя Успенского обвинила его в насилии

Узнав, что организационный комитет намерен присвоить государственной литературной премии имя писателя Эдуарда Успенского, его 52-летняя дочь Татьяна Успенская обнародовала через российское издание протест. Она заявила, что отец в течение жизни совершал физическое и моральное насилие над родными.

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Успенский умер в 2018 году от рака
Успенский умер в 2018 году от рака
Скриншот: Биографии. Интервью / YouTube

Дочь покойного российского писателя Эдуарда Успенского, 52-летняя Татьяна Успенская обратилась в редакцию "Собеседника" с письмом, в котором обвинила своего покойного отца в домашнем насилии и алкоголизме. Текст письма обнародован 25 мая на сайте издания. 

Написать открытое письмо Успенскую вынудила информация о том, что организационный комитет намерен присвоить государственной литературной премии имя ее отца. 

"Мне стало известно, что Российская государственная детская библиотека проводит конкурс на логотип премии имени моего отца. Хочу выразить несогласие с присвоением премии его имени. Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть добрым и нравственным. Мой отец был человеком  жестоким, совершавшим в течение жизни домашнее насилие", – написала Успенская.

По словам дочери писателя, Успенский жестоко относился не только к ней, но и к своим женам и внукам. Она подчеркнула, что домашнее насилие выражалось как в физической, так и в психологической форме. 

ормой стала показная идиллия, когда накануне приезда телевизионных групп приглашались внуки, которые должны были изображать счастливую семью великого писателя", – говорится в заявлении. 

Успенская считает, что "имя человека, практиковавшего много лет насилие, не должно быть присвоено премии в области детской литературы". 

ВИДЕО
По словам дочери писателя, идиллия в его семье была только на камеру. Видео: Биографии. Интервью. / YouTube

Эдуард Успенский родился в 1937 году в России. Среди популярных персонажей, придуманных Успенским, – Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.

В 2010 году Успенский стал лауреатом премии имени Корнея Чуковского в номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе". Его произведения переведены более чем на 25 языков.

Писатель умер в в 2018 году от рака, прожив 81 год.

Теги: Россия, премия, Эдуард Успенский, писатель
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