"Отыграть назад". Вышел второй тизер сериала с Кидман и Грантом. Видео
Американский телеканал HBO на своем YouTube-аккаунте опубликовал второй тизер сериала "Отыграть назад". Роли исполнили Николь Кидман, Хью Грант, Дональд Сазерлэнд, Эдгар Рамирес, Ноа Джуп, Лили Рэйб. Режиссер – Сюзанна Бир. В основе проекта – роман Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать". По сюжету главная героиня, терапевт Грэйс готовит свою книгу. В день выхода публикации пропадает ее супруг. Премьера запланирована на 10 мая 2020 года на HBO.
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