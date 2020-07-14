Парасюк показал, как отпраздновал 33-летие

По словам бывшего внефракционного нардепа, участника Революции достоинства Владимира Парасюка, в свои 33 он ощущает себя по-настоящему счастливым.

Бывший внефракционный народный депутат Украины, участник Революции достоинства Владимир Парасюк на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен с охапкой шариков. Публикацию он посвятил своему 33-летию.

Один из шаров имеет форму коляски, на которой на английском языке написано "Это мальчик".

"Каждое утро просыпаюсь и понимаю, что я действительно счастливый человек. 33 – полет стабильный", – подписал он снимок.

Парасюк родился у 1987 году в селе Майдан Жолковского района Львовской области. Учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, но не окончил его.

Был активным участником Революции достоинства. В 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, был командиром 4-й роты батальона "Днепр-1".

В 2014 году был избран в Раду на округе №122 во Львовской области, за него отдали голоса 56,56% избирателей. На выборах в 2019 году планировал баллотироваться на этом же округе, но ЦИК его не зарегистрировал.