Past Life. Селена Гомес и Тревор Дэниэл выпустили клип о социальном дистанцировании. Видео
Американская певица Селена Гомес на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Past Life. Композицию она записала вместе с певцом Тревором Дэниэлом. Это ремикс сингла Дэниэла, который вышел в его дебютном альбоме Nicotine. В ролике показано общение Гомес и Дэниэла во время карантина в связи с пандемией коронавируса и эмоции, которые переживают люди в вынужденной изоляции. Исполнители появляются в кадре, общаясь в видеочате. В клипе также показаны пейзажи, на фоне которых появляются части лица исполнителей и в сюрреалистическом духе переплетаются с природными рельефами. Режиссеры клипа – номинанты музыкальной премии "Грэмми" Ваня Хейнманн и Галь Муджа.
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