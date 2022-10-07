  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео

Patsyki Z Franeka посвятила новую композицию памяти своего друга, который, защищая Украину, погиб в октябре под Николаевом Фото предоставлено пресс-службой группы Patsyki z Franeka

Она стала четвертой композицией в цикле повстанческих песен группы. В рамках этого проекта музыканты перепевают песни сечевых стрельцов. Ранее коллектив презентовал треки "Б’ють гармати", "Ой, у лісі, на полянці" и "Подай, дівчино, руку на прощання".

"Четвертая повстанческая песня – это дума о двух убитых казаках. Оба воевали и пали за свободу Украины. Над первым плачет вся семья, над вторым – только черный ворон крячит", – говорится в анонсе песни.

Музыканты посвятила композицию памяти своего друга, который, защищая Украину, погиб в октябре под Николаевом.

ВИДЕО

Видео: PATSYKI Z FRANEKA / YouTube