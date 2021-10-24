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24 октября, 2021
 
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"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы

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Бортич пожаловалась, что ее с ребенком под дождем высадил таксист
Бортич пожаловалась, что ее с ребенком под дождем высадил таксист
Фото: bortich / Instagram

Российская актриса Александра Бортич оказалась в центре скандала. 21 октября она в Instagram Stories заявила, что ее с ребенком на руках высадил из салона водитель такси. Водитель в ответ рассказал, что актриса хамила ему.

"Меня только что высадил водитель "Яндекс.Такси", причем бизнес-класса, с ребенком, в дождь на Звенигородском шоссе. Мы сели в машину, навигатор показывал нам 35 минут. Он сразу сказал, что мы будем ехать час, я очень мило с ним разговаривала, но он продолжал негативить", – рассказывает актриса. Оригинальное видео уже пропало из Instagram, его опубликовали на YouTube-канале GetVideo.

По словам Бортич, водитель также был недоволен тем, что она попросила оставить включенным свет в задней части салона автомобиля, а потом отказался ехать по альтернативному маршруту, который она ему предложила.

"Он завершает поездку и говорит: "Все, мы приехали, вы выходите, вы не будете так со мной разговаривать, вы мне нагрубили". Что за повелительный тон?" – рассказала она.

ВИДЕО
Видео: GetVideo / YouTube

Водитель такси, перевозивший Бортич, изложил свою версию событий в посте на сайте yaplakal.com. Подлинность этого сообщения "Газете.Ru" подтвердил председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков, который знаком с шофером и в курсе событий.

По словам таксиста, ситуация начала накаляться после его просьбы выключить свет в салоне, потому что он его дезориентирует и ему неудобно водить.

"Сразу человек поменялся в поведении. Мне было заявлено, что они всегда ездят со светом, потому что ребенок засыпает иначе, и сказано: "Никогда никаких проблем не было, поэтому я предлагаю вам..." Короче, хотела сказать: "...Заткнуться", но сдержалась... Ее ребенок капризничал, она стала ему петь песенки про писю. Распевала вполголоса: "Пися-пися-пися!" Я озадачился и, чтобы не слушать вопли ребенка под этот хит, надел наушники", – рассказывает он.

При подъезде к пробке, по словам таксиста, актриса потребовала двигаться другой, якобы более свободной дорогой. Водитель говорит, что попытался возразить, но его грубо прервали фразой "Вас никто не спрашивает".

"И тут я потерял на секунду контроль, и у меня просто вырвалось: "Все, девушка, я с вами больше никуда не еду, вы уже приехали", – написал он.

Также таксист добавил, что не знал о том, что везет актрису.

Контекст:

Бортич – российская актриса, снимавшаяся в фильмах "Неуловимые", "Викинг", "Я худею", "Миллиард". Также она появилась в клипе Сержа Танкяна на песню Elasticity.

Теги: Россия, такси, скандал, актриса
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