Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2021
 
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"Перед детьми не стыдно?" Ирина Федишин в мини-бикини позировала на пляже сверху на муже

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"Наш медовый 15-й год", подписала "пляжные" снимки с супругом Федишин
"Наш медовый 15-й год", – подписала "пляжные" снимки с супругом Федишин
Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин, отдыхающая с семьей в Болгарии, показала в Instagram новые "пляжные" фото с мужем – продюсером Виталием Човныком. На снимках 34-летняя исполнительница в красном мини-бикини сначала лежит сверху на муже, после он прислонился к ее груди, на последнем фото супруги целуются.

"Наш медовый 15-й год. Немного повеселились на фото…" – подписала снимки Федишин.

За полчаса пост певицы набрал почти 2 тыс. лайков.

"Медовый – вот и наслаждайтесь!" – прокомментировала снимки пользователь с ником _.lena._8_.

"Перед детьми не стыдно?" – возмутилась sveta_babina7.

"Завидую ему белой завистью…" – признался bondarenkovasilii2.

Контекст:

Федишин родилась 1 февраля 1987 года во Львове в семье музыканта Петра Федишина. Отец певицы, инженер по образованию, работал музыкантом и был против музыкальной карьеры дочери. Он мечтал, чтобы дочь стала шахматисткой, считая труд певицы очень сложным. 

В 2018 году певица принимала участие в проекте "Голос країни" на "1+1", но покинула шоу до начала прямых эфиров. В 2021 году певица стала участницей проекта "Маска" на канале "Украина".

Федишин с мужем воспитывают двух сыновей – Юрия (2011) и Олега (2015).

Теги: Болгария, пляж, Instagram, певица, фото, Ирина Федишин
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