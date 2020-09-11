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11 сентября, 2020
 
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Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение

Участники российско-украинского юмористического дуэта "Кролики" Владимира Данилец и Владимир Моисеенко пообещали в случае своей победы на выборах мэра Киева передать частные медицинские клиники в собственность города и доплачивать пенсионерам за визит к врачу по 200 грн.

Данилец и Моисеенко: Дорогие избиратели, смело доверяйте свои города юмористам
Данилец и Моисеенко: Дорогие избиратели, смело доверяйте свои города юмористам
Фото: vdanmos / Instagram

Участники российско-украинского юмористического дуэта "Кролики"Владимир Данилец и Владимира Моисеенко 10 сентября на своей странице в Instagram обнародовали видеозаявление, в котором сообщили о намерении вдвоем баллотироваться на пост мэра Киева. 

"В связи с тем, что в стране не осталось юмористов, которые бы не пошли в большую политику и, осознавая ответственность за судьбу родного города, мы решили баллотироваться в мэры Киева – вдвоем", – заявили артисты. 

По словам участником дуэта, их обращение является официальной заявкой о вступлении в предвыборную борьбу за кресло мэра столицы Украины. 

"Кролики" заявили, что обещают поднять киевским пенсионерам пенсии до €1,5 тыс, а минимальную зарплату установить на уровне €3 тыс.

В качестве предвыборных обещаний юмористы анонсировали передачу частных медицинских клиник в собственность города с целью вернуть для жителей столицы бесплатное медицинское обслуживание. При этом кролики обещают дополнительно доплачивать пенсионерам за визиты в поликлиники по 200 грн. 

Еще одним предвыборным обещанием дуэта является строительство винопровода, который будет соединять Одесскую область с банковскими отделениями в столице. 

"Оплатив коммуналку, каждый киевлянин сможет запить стресс стаканчиком красненького", – заявили актеры.

"Все улицы Киева будут расширены до четырех полос в каждую сторону, и киевляне навсегда забудут о пробках", – также пообещали артисты. 

Юмористы заверили, что в случае их победы на выборах, все киевские чиновники будут переселены в "хрущевки", а принадлежащие им квартиры отданы малоимущим. 

"Дорогие избиратели, смело доверяйте свои города юмористам. Они с удовольствием за это возьмутся и добьют это дело до конца" – резюмировали Моисеенко и Данилец.

Актеры отметили, что благодарны каналу "112 Украина" за предоставление эфира для трансляции заявления.

Ранее о намерении баллотироваться на пост мэра Киева заявил телеведущий и шоумен Сергей Притула. Выборы мэра Киева которые состоятся в конце октября 2020 года. 

Теги: Киев, Украина, выборы, Владимир Данилец, Владимир Моисеенко, Сергей Притула, дуэт Кролики
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