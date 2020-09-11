Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение

Участники российско-украинского юмористического дуэта "Кролики" Владимира Данилец и Владимир Моисеенко пообещали в случае своей победы на выборах мэра Киева передать частные медицинские клиники в собственность города и доплачивать пенсионерам за визит к врачу по 200 грн.

Участники российско-украинского юмористического дуэта "Кролики"Владимир Данилец и Владимира Моисеенко 10 сентября на своей странице в Instagram обнародовали видеозаявление, в котором сообщили о намерении вдвоем баллотироваться на пост мэра Киева.

"В связи с тем, что в стране не осталось юмористов, которые бы не пошли в большую политику и, осознавая ответственность за судьбу родного города, мы решили баллотироваться в мэры Киева – вдвоем", – заявили артисты.

По словам участником дуэта, их обращение является официальной заявкой о вступлении в предвыборную борьбу за кресло мэра столицы Украины.

"Кролики" заявили, что обещают поднять киевским пенсионерам пенсии до €1,5 тыс, а минимальную зарплату установить на уровне €3 тыс.

В качестве предвыборных обещаний юмористы анонсировали передачу частных медицинских клиник в собственность города с целью вернуть для жителей столицы бесплатное медицинское обслуживание. При этом кролики обещают дополнительно доплачивать пенсионерам за визиты в поликлиники по 200 грн.

Еще одним предвыборным обещанием дуэта является строительство винопровода, который будет соединять Одесскую область с банковскими отделениями в столице.

"Оплатив коммуналку, каждый киевлянин сможет запить стресс стаканчиком красненького", – заявили актеры.

"Все улицы Киева будут расширены до четырех полос в каждую сторону, и киевляне навсегда забудут о пробках", – также пообещали артисты.

Юмористы заверили, что в случае их победы на выборах, все киевские чиновники будут переселены в "хрущевки", а принадлежащие им квартиры отданы малоимущим.

"Дорогие избиратели, смело доверяйте свои города юмористам. Они с удовольствием за это возьмутся и добьют это дело до конца" – резюмировали Моисеенко и Данилец.

Актеры отметили, что благодарны каналу "112 Украина" за предоставление эфира для трансляции заявления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Решились ! #данилец_и_моисеенко #вмэрыпарой Публикация от Владимир Данилец и Моисеенко (@vdanmos) 10 Сен 2020 в 9:10 PDT

Ранее о намерении баллотироваться на пост мэра Киева заявил телеведущий и шоумен Сергей Притула. Выборы мэра Киева которые состоятся в конце октября 2020 года.